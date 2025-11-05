GÜNCELLEME - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında 2 işçinin kaldığını, ekiplerin arama çalışması başlattığını bildirdi.

Vali Erol, AA muhabirine, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Erol, göçük altında kaldığı belirlenen 2 işçi için ekiplerin arama çalışması başlattığını söyledi.

Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112'in ekipleri burada."