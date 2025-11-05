Habertürk
Habertürk
        GÜNCELLEME 2 - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

        GÜNCELLEME 2 - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

        Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:24 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:24
        GÜNCELLEME 2 - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
        Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        Vali Erol, AA muhabirine, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

        İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." dedi.

        Olay yerinde çalışmaları takip eden Erol, göçük altında kaldığı belirlenen 2 işçi için ekiplerin arama çalışması başlattığını aktardı.

        Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri burada."

        - "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık"

        Vali Muammer Erol, ekiplerin çalışması sonucunda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

        Olayın yaşandığı alanda hareketli bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Vali Erol, şunları kaydetti:

        "İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."

