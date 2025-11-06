Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

        Ordu'da, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Çalışmaların sürdürüldüğü alanda inceleme yapan Vali Muammer Erol, gazetecilere, dün göçük olduğu andan itibaren çalışmaları takip ettiklerini söyledi.

        Çalışmalar sonucu bir operatörün cansız bedenine ulaşıldığını belirten Erol, şu bilgileri verdi:

        "Ondan sonra durum değerlendirmesi yaptık. Görüldü ki çalışma riskli, oldukça riskli. Hatta şu anda gördüklerimizle değerlendirdiğimizde, sanki akşamki çalışma ciddi riskler, hayati tehlikeler göze alınarak yapılmış çalışmaymış. Olayın sıcaklığı bu riski çok düşündürmedi bize doğrusu çünkü canlı erişme ihtimali de vardı. Ama operatörümüze canlı erişemeyince, yine yapılan taramalarda da termal kameralarda canlı emaresi olmadığı arkadaşlarımız tarafından söylenince bu riskle birlikte işi devam ettirmek. Allah korusun başka can kayıplarına ve hasara sebep olur kanaati oluştuğu için akşam bu çalışmayı durdurmuştuk."

        Erol, sahadaki çalışmanın oluşturduğu risklere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Ama kamyon ve şoförü enkazın altında. Ona da erişmemiz gerekiyor. Bunu yine arkadaşlarımızın bilgisi, arazideki tespit değerlendirmesi sonucunda olabilecek en az riskle, nereden, nasıl göçüğün altından kamyona ulaşma çabası yürütülecekse arkadaşlarımız şu anda ona başladılar. İnşallah en kısa sürece kamyona ve şoföre ki şoförün büyük ihtimal kamyonun içinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Böyle olursa erişimimizin biraz daha kolay olacağını düşünüyoruz."

        Çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Erol, "Canlarını dişlerine takarak, hayati bir riski de göze alarak çalışmayı yaptılar. Şu anda da öyle devam ediyor ama biz de ne kadar tedbir varsa onu da alarak çalışmayı sürdüreceğiz. En kısa zamanda kamyon şoförüne ulaşırız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Erol, bir gazetecinin, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine, "Cumhuriyet savcılığı başlattı. Bu adliyenin ve cumhuriyet savcımızın talimatıyla ilgili bir konu. O konu, o tarafta." dedi.

        Göçük alanında, iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando Timi, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Göçük altında kalan kamyon şoförü için arama kurtarma çalışmaları yeniden b...
        Göçük altında kalan kamyon şoförü için arama kurtarma çalışmaları yeniden b...
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (5)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (5)
        GÜNCELLEME 2 - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
        GÜNCELLEME 2 - Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (4)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (4)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (3)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (3)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (2)
        Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi; 2 kişi enkaz altında kaldı (2)