Lösemi hastası 8 yaşındaki Mirza iki yıllık tedavinin ardından hayata tutundu

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da yaşayan Mirza Özbay, yaklaşık 2 yıllık tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenerek sağlığına kavuşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gülyalı ilçesinde annesi ve kardeşiyle yaşayan Özbay'a, yaşadığı rahatsızlıkların ardından 2023'te Ordu'da ve Samsun'da yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konuldu.

Özbay, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) desteğiyle Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde 2 yıl tedavi gördü.

Ailesinin ve doktorlarının desteğiyle zorlu süreci atlatan Özbay'ın, 20 Ekim'de yapılan tetkiklerinde ise sağlığına kavuştuğu belirlendi.

Anne Emel Günaydın, AA muhabirine, Mirza'nın 2 yıl önce bacak ağrıları ve halsizlik şikayeti üzerine kentteki özel bir hastaneye gittiklerini söyledi.

Yapılan kan tahlilinde lösemi tanısı konulduğunu dile getiren Günaydın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de tanının kesinleştiğini belirtti.

Günaydın, Ankara LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi sürecine başladıklarına değinerek, "Orası steril ve hijyen açısından daha disiplinli bir yerdi. Mirza ile ilk 33 günümüz çok önemliydi. Yani tedaviye cevap verip vermeyeceği açısından. Aslında Mirza'nın nakil olacağına karar vermişlerdi. Sonra sanırım Mirza daha güçlü davrandı. Çok şükür iki yıllık bu süreci ilaçlarla birlikte nakilsiz atlattık. Güzel sonuçlar aldık." dedi. - "Allah'ın izniyle bugüne geldik" Tedavi sürecindeki kemoterapilerin de sona erdiğini aktaran Günaydın, "Bir yıl yatarak, bir yıl da ayakta tedavi gördük. O süreci tamamladık çok şükür. Şimdi kontrollerimiz olacak." diye konuştu. Yaşadıkları bu süreçte lösemiden çocuklarını kaybeden anneleri gördüğünü ifade eden Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorların söylediği, 'biz ne ilaç verirsek verelim, moral en güzel ilaç' diye. Hastanede çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Onların morallerini yüksek tutabilmek için düzenleniyordu. Ayrıca anneler için de aktiviteler vardı. Başta zor geçti ama o 33 günden sonrasını kolay atlattık diyelim. Allah'ın izniyle bugüne geldik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur, daha kolay olur."

- "Aileler hiçbir zaman umudunu kaybetmesin" Günaydın, tedaviden olumlu sonucu iki hafta önce aldıklarını belirterek, "Mirza ile tedavi kapsamında kontrole gittik. Hocalarımız, 'Artık kemoterapileri kesiyoruz, bitiriyoruz.' dedi. Bu, en çok da Mirza için sevindirici bir haberdi." diye konuştu. Bundan sonra Mirza'nın sağlığına daha da çok dikkat edeceklerine işaret eden Günaydın, "Doktorlarının gözetimi altında da güzel şeyler olacak. Yani en azından o ağır ilaçlardan kurtuldu. En güzel yanı da oydu ve okula dönebilecek. Onun için de en güzel sosyal aktivite o olacak. Çünkü iki yıldır arkadaşlarından ve okulundan ayrı." ifadelerini kullandı. Ailelerin hiçbir zaman umudunu kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, inandıktan sonra hiçbir başarının sonuçsuz kalmayacağını ifade etti. Mirza Özbay ise en çok dışarı çıkmayı ve okula gitmeyi özlediğini dile getirerek, "Tedavi sürecim bittiği için mutluyum. Sosyal hizmetler iyileşen çocuklarla etkinlik yapıyordu. Boyama yaptık, dans etkinliğine katıldık. Ondan sonra top da oynadık. Güzel geçiyordu. Bittiği için mutluyum, heyecanlıyım. Öğretmenlerimi, okulumu özledim. En çok da arkadaşlarımı özledim." dedi.