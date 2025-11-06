Ordu'da temel kazısı sırasında hasar oluşan binanın yıkımına başlandı

Çevresinde kaymaların devam ettiği 4 katlı bina için Büyükşehir Belediyesince yıkım kararı verildi.

Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta 20 Ekim'de temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu duvarlarında çatlak oluşan ve tahliyesine karar verilen iki bina için incelemeler tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.