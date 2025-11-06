Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da temel kazısı sırasında hasar oluşan binanın yıkımına başlandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 binadan birinin yıkımına başlandı.

        Giriş: 06.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:17
        Ordu'da temel kazısı sırasında hasar oluşan binanın yıkımına başlandı
        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 binadan birinin yıkımına başlandı.

        Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta 20 Ekim'de temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu duvarlarında çatlak oluşan ve tahliyesine karar verilen iki bina için incelemeler tamamlandı.

        Çevresinde kaymaların devam ettiği 4 katlı bina için Büyükşehir Belediyesince yıkım kararı verildi.

        Bina çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, çökme riski bulunan yapıda "makaslama" yöntemiyle kontrollü yıkıma başladı.

        Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

