        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

        Ordu'da, dün Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Burak Kilci'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:18
        Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
        Ordu'da, dün Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Burak Kilci'nin cenazesi toprağa verildi.

        İş makinesi operatörü 23 yaşındaki Kilci için Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ve vatandaşlar katıldı.

        Yaklaşık 4 ay önce evlendiği öğrenilen Kilci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına ise bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

