        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da lösemiyi yenen 8 yaşındaki Mirza için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Mirza Özbay için gökyüzüne balon bırakma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:40
        Ordu'da lösemiyi yenen 8 yaşındaki Mirza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Mirza Özbay için gökyüzüne balon bırakma etkinliği gerçekleştirildi.

        Mirza Özbay'ın öğrenim gördüğü Gülyalı Merkez İlkokulu'nda kutlama etkinliği organize edildi.

        Anne Emel Günaydın, yaptığı konuşmada, oğlunun iyileştiği zaman balon uçurmak istediğini söylediğini, etkinliği bu nedenle yaptıklarını belirtti.

        Çok mutlu ve sevinçli olduklarını dile getiren Günaydın, "İnşallah bu balonlar gibi hastalık da bu şekilde uçup gider. İnşallah bir daha bize uğramaz ve hiçbir çocuğa uğramasın." dedi.

        Özbay'ın anneannesi Aysun Günaydın ise 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak, "Umutlarımızı kaybetmiştik. Ben bugün lösemi çocukları olan annelere umut olmak istiyorum. Hiç kimse umudunu bitirmesin. Bizim için çok zor bir süreçti. Birçok insan manevi olarak yanımızda bulundu, destek oldu, umut verdi. Biz de diğer annelere umut olmak istiyoruz." dedi.

        Mirza Özbay ise hastalığı nedeniyle uzun bir süreç yaşadığını ve çok yorulduğunu ifade etti.

        Asla pes etmediğini, ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin hep yanında olduğunu aktaran Özbay, "Şimdi sağlıklıyım, okuldayım. Ailem ve sevdiklerimle beraberim. Sizleri çok özledim. Ben sadece iyileşen çocuk değilim, ben umudun kendisiyim. Tüm hasta çocuklara söylüyorum, pes etmeyin, inanın, gülümseyin. Çünkü ben kazandım. Siz de kazanabilirsiniz." diye konuştu.

        Özbay, Galatasaraylı olduğunu, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Mauro Icardi'yi görmek istediğini sözlerine ekledi.

        "Biz kazandık" yazılı pastadaki mumları üfleyen Mirza için katılımcılar renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, okul müdürü Levent Özzengin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

