Ordu'da lösemiyi yenen 8 yaşındaki Mirza için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Mirza Özbay için gökyüzüne balon bırakma etkinliği gerçekleştirildi.

Mirza Özbay'ın öğrenim gördüğü Gülyalı Merkez İlkokulu'nda kutlama etkinliği organize edildi.

Anne Emel Günaydın, yaptığı konuşmada, oğlunun iyileştiği zaman balon uçurmak istediğini söylediğini, etkinliği bu nedenle yaptıklarını belirtti.

Çok mutlu ve sevinçli olduklarını dile getiren Günaydın, "İnşallah bu balonlar gibi hastalık da bu şekilde uçup gider. İnşallah bir daha bize uğramaz ve hiçbir çocuğa uğramasın." dedi.

Özbay'ın anneannesi Aysun Günaydın ise 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak, "Umutlarımızı kaybetmiştik. Ben bugün lösemi çocukları olan annelere umut olmak istiyorum. Hiç kimse umudunu bitirmesin. Bizim için çok zor bir süreçti. Birçok insan manevi olarak yanımızda bulundu, destek oldu, umut verdi. Biz de diğer annelere umut olmak istiyoruz." dedi.