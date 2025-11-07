Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da görme engelli genç belediyenin düzenleği kursta piyano öğrendi

        Ordu'da yaşayan görme engelli Kemal Çoban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano çalmayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da görme engelli genç belediyenin düzenleği kursta piyano öğrendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da yaşayan görme engelli Kemal Çoban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano çalmayı öğrendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde yaşayan ve memur olarak görev yapan Çoban'ın, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen yaşlarda görme yeteneğini kaybetmeye başladığı belirtildi.

        Çoban'ın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla tanıştığı piyano sayesinde yeni bir dünyaya kapı araladığı ifade edildi.

        Aldığı piyano eğitiminde kısa sürede büyük bir ilerleme sağladığı aktarılan Çoban, derslerindeki başarısıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini topladığı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoban, notaları öğrenip, parçaları çaldıkça çok mutlu olduğunu ve haz aldığını belirterek, "Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. İş ve eğitimim haricinde kalan boş zamanlarımda piyano ile uğraşıyorum. Piyano ile 2024 yılında ORMEK vasıtasıyla tanıştım. Yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum ama bu imkanı bir türlü bulamamıştım. Şimdi ORMEK vasıtasıyla bu hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

        Müziğin hem ruhuna hem de kişisel gelişimime önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çoban, "Notaları ve parçaları öğrendikçe, kendim çalmaya başladıkça mutlu oldum. ORMEK'in bu olanakları biz engelli bireylere sağladığı için çok mutluyum. Sevgili hocalarıma, ORMEK'e ve bize bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

        Kursta müzik eğitimi veren Dilara Gönül ise Kemal Çoban'ın azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

        Çoban'ın çok başarılı bir kursiyer olduğunu dile getiren Gönül, sanatın önüne hiçbir engelin geçemediğini yakından gördüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Lösemiyi yenen Mirza için yüzlerce balon uçuruldu
        Lösemiyi yenen Mirza için yüzlerce balon uçuruldu
        Lösemiyi yenen Mirza için yüzlece balon uçuruldu
        Lösemiyi yenen Mirza için yüzlece balon uçuruldu
        Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı temeli atıldı
        Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı temeli atıldı
        Ordu'da balonlar Mirza için uçuruldu Lösemiyi yenen Mirza'nın en büyük haya...
        Ordu'da balonlar Mirza için uçuruldu Lösemiyi yenen Mirza'nın en büyük haya...
        Ordu'da lösemiyi yenen 8 yaşındaki Mirza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Ordu'da lösemiyi yenen 8 yaşındaki Mirza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Taş ocağındaki göçükte yaşamını yitiren operatör, toprağa verildi
        Taş ocağındaki göçükte yaşamını yitiren operatör, toprağa verildi