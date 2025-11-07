Ünye'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
A.T. (33) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen İ.G'ye (14) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
