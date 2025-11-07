Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:56
        Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        F.A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile M.G. idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki O.A. ile minibüsteki yolculardan D.D, A.A, Y.T, R.S, Y.İ, Ş.G, E.M, E.D, Z.Ö, B.S.K. ve O.A.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

