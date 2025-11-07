Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
F.A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile M.G. idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki O.A. ile minibüsteki yolculardan D.D, A.A, Y.T, R.S, Y.İ, Ş.G, E.M, E.D, Z.Ö, B.S.K. ve O.A.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
