Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yangın çıkan evdeki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:59 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yangın çıkan evdeki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personeli, evde mahsur kalan 12 yaşındaki A.T'yi balkondan tahliye etti.

        Dumandan etkilenen çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan A.T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Ordu'da yangında evde mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
        Ordu'da yangında evde mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
        Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 12 yaralı
        Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 12 yaralı
        Ordu'da dolmuş ciple çarpıştı: 13 yaralı
        Ordu'da dolmuş ciple çarpıştı: 13 yaralı
        Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Ünye'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Ünye'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Ordu'da görme engelli genç belediyenin düzenleği kursta piyano öğrendi
        Ordu'da görme engelli genç belediyenin düzenleği kursta piyano öğrendi