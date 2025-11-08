Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Ordu'da mitingde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:44 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Ordu'da mitingde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz." dedi.

        Özel, Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, birilerinin sadece iktidar kalmak için salon siyaseti yaptığını ifade etti.

        İktidara koşmaya devam ettiklerini belirten Özel, yaşadığı koşullardan, ekonomiden şikayeti olan herkesi meydanları, sokağı boş bırakmamaya davet etti.

        Miting alanındaki Ferdi Zeyrek'in fotoğrafını gösteren Özel, "Biz onunla inandık. Manisa'da 15-20 yılda partiyi yüzde 6'dan yüzde 60'a çıkardık. Bakın Ferdi'nin gözlerine, o gözler her şeyi gösteriyor. Ferdi gibi çalışacağız. Onun gibi inanacağız. Onun gibi seveceğiz, onun gibi mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Partisinin belediye başkanlarının canla başla çalıştığının altını çizen Özel, tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Özgür Özel, fındık fiyatlarına ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

        "Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya doğru asıldılar. Fındık bahçelerine don vurdu, güneş yaktı, kokarca bastı maalesef bilhassa Ordu'da rekolte çok düşük kaldı. Böyle olunca fiyatlar bir miktar yukarıya doğru gidiyordu ki bu güya adı 'dünya devi', boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma çıktı açıklama yaptı. Kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. 'Efendim bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve bir panik ile fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Ben bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Buradan öyle dünya devi falan tanımam. Fındıkta bir tane dünya devi var, Ordu, Giresun ve Karadeniz."

        - "Hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz"

        Memlekette orta direk kalmadığını belirten Özel, eskinin orta direğinin artık fakir olduğunu kaydetti.

        Özel, emekliler ve asgari ücretlilere değinerek şöyle konuştu:

        "Yılda bir sefer asgari ücrete enflasyonun altında zam, eskiden diyorlardı ki 'Biz emekçiyi, işçiyi enflasyona ezdirmedik.' Şimdi Mehmet Şimşek, geçen sene gerçekleşen enflasyona değil, hedef enflasyona göre zam verdi, ezdi. Bu sene Plan Bütçe Komisyonunda, 'Enflasyonun altında zam vereceğim' diye ağzıyla söylemiş, buradan bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyorum, bu katlanılamaz, buna karşı mücadele edeceğiz. Direneceğiz, eylemleri büyüteceğiz, hakkımızı ya alacağız ya bunları götüreceğiz. Hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz."

        Özel, 28-29-30 Kasım'da büyük kurultayı yapacaklarını belirterek, herkesi, güçlü yurttaş, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye için parti programını açıklayacakları kurultaya davet etti.

        Türkiye'de fındık üreticisinin de sanayicinin de kazanacağını vurgulayan Özel, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini, tespit ettikleri soruları nasıl çözeceklerini kurultayda paylaşacaklarını ifade etti.

        Özel, sözlerini, "Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz." diyerek tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel'den Ferrero'ya tepki: "Fındıkta dünya devi Ordu, Gir...
        CHP Genel Başkanı Özel'den Ferrero'ya tepki: "Fındıkta dünya devi Ordu, Gir...
        Özgür Özel: Fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz
        Özgür Özel: Fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz
        TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Amasyaspor: 0
        TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Amasyaspor: 0
        Ordu'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Ordu'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Yanan evin balkonunda mahsur kalan çocuk, kurtarıldı
        Yanan evin balkonunda mahsur kalan çocuk, kurtarıldı
        Ordu'da yangın çıkan evdeki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Ordu'da yangın çıkan evdeki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı