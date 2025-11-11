Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçükle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına ise bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla ara verilmişti.

A.A, K.U. ve R.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

