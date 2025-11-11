Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçükle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.11.2025 - 20:37
        Ordu'da taş ocağı şantiyesindeki göçükle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şirket sahibi O.D, sorumlu müdür E.T.Ö, maden mühendisi A.A, iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şirket sahibi O.D. ve sorumlu müdür E.T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        A.A, K.U. ve R.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi, Korgan ilçesinde defnedilmişti.

        Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına ise bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla ara verilmişti.

