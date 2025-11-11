Ordu'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlküvez Mahallesi'nde inşaatta çalışan Başar Batran (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Batran, kaldırıldığı İlküvez Sağlık Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.