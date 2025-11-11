Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:12
        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        İlküvez Mahallesi'nde inşaatta çalışan Başar Batran (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Batran, kaldırıldığı İlküvez Sağlık Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

