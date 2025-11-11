Ordu'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlküvez Mahallesi'nde inşaatta çalışan Başar Batran (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

