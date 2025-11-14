Ordu'nun ilçelerindeki yüksek kesimlere kar yağdı

Kentin doğasıyla öne çıkan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Argan ve Perşembe yaylaları da karla kaplandı.

Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağmur etkisini gösterdi. Akkuş, Aybastı, Kabadüz, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerine bağlı yüksek rakımlı mahalleler ile yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.