        Ordu Haberleri

        Ordu'da bir kişinin camide kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde camiye giren kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:57
        
        

        Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.

        Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.

        Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

        Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

