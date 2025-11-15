Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Gölköy'de depoda çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir depoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:06 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:06
        Gölköy'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir depoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aybastı Caddesi'nde saman dolu bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

