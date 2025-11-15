Gölköy'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir depoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aybastı Caddesi'nde saman dolu bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
