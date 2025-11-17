Ordu'da apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.