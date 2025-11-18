Ordu'da üreticiler tescilli kivide hasada devam ediyor

Ordu'da üreticiler kivi hasadını sürdürüyor.

Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki bahçelere gelen üreticiler, yeterli olgunluğa erişen kivileri hasat ederek kasalara doldurdu.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin aroması ve raf ömrüyle öne çıktığını söyledi.

Uzunlar, bu yıl rekoltenin zirai don nedeniyle biraz düşük olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 6 bin 200 ton civarında kivi tespiti yapıldı. Ordu kivimiz kaliteli, coğrafi işaret belgeli. Kividen bu sene tahmini hesaplarımıza göre 500 milyon lira civarında ülkemize para girecek." dedi.

Kivinin, üreticiler açısından iyi bir kazanç getiren ürün olduğuna işaret eden Uzunlar, şunları kaydetti:

"Birinci sınıf 80, ikinci sınıf 40 ve üçüncü sınıf kivinin kilogramı 25 lira. Bu, bizim derneğin üyelerini bağlayan bir konu, sözleşmeyi ona göre yaptık. Ama bu sene bazı üreticilerin sıkıntı çektiğini duyuyoruz. Daha önceki yıllarda biz kivi toplarken, satarken kotayı yüksek tutuyorlardı. İran'dan kivi gelmiyordu, gelse de yüksek parayla geliyordu. Ama şu an alıcılar diyor ki 'Ordu'dan kivi alacağıma Mersin Limanı'ndan birinci sınıfı 50-60 liraya alırım. Bir de buradan Mersin'e nakliye vermem.' Bu konuda büyük bir sıkıntımız var. İlgililerin bu işi ele almalarını istiyoruz."