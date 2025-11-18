Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Benim Polisim" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

        Ordu'da, "Benim Polisim" temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:46
        Ordu'da "Benim Polisim" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül
        Ordu'da, "Benim Polisim" temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Huzurlu Şehrin Bilgili Gençleri Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik "Benim Polisim" temasıyla resim, ortaokul öğrencilerine yönelik de şiir yarışması düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Salonu'nda organize edilen törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje çerçevesinde yapılan törene, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

