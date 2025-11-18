Ordu'da "Benim Polisim" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

Ordu'da, "Benim Polisim" temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Huzurlu Şehrin Bilgili Gençleri Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik "Benim Polisim" temasıyla resim, ortaokul öğrencilerine yönelik de şiir yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Salonu'nda organize edilen törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje çerçevesinde yapılan törene, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.