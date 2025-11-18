Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de yükümlüler için seminer düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yükümlülere yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:37
        Ünye'de yükümlüler için seminer düzenlendi
        Ordu'nun Ünye ilçesinde yükümlülere yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Prof. Dr. Ayşe Yalın sunum yaptı.

        Yalın, "Bugün, yarının geleceği. Eğer biz bugüne değer verirsek, geleceğimiz bugünde. Onun için 0-6 yaş dönemine çok dikkat etmemiz gerekir." dedi.

        Çocukların ihmali ve istismardan korunması için yapılması gerekenlere değinen Yalın, "Çocuk ihmali istismarın ilk damlasıdır. Eğitim duygusal ihmal ve temel ihtiyaçların karşılanmaması, ihmalin en yaygın örnekleridir. İstismarı yapanların yüzde 96'sı erkek, yüzde 80'i çocuğun tanıdığı kişiler, yüzde 25'i ise aile içindendir." diye konuştu.

        Programa, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Ünye Cezaevi Müdürü Özer Duman ile diğer ilgililer katıldı.

