Ordu'da aşçı yardımcılığı kursu düzenlendi

Ordu'da yürütülen proje kapsamında aşçı yardımcılığı kursu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi" kapsamında gençlere yönelik aşçı yardımcılığı kursu düzenlendi.

Altınordu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursa, 18-24 yaş aralığındaki 8 kişi katıldı.

Kurs eğitmeni eşliğinde gençler, Türk ve dünya mutfağından yemek yapımına ilişkin eğitim aldı.

Kursu başarıyla tamamlayan 8 kişiye düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Usta öğretici Gizem Ece Tahnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştirdiği 8 öğrencinin de gastronomi sektöründe olmalarını diledi.

Kursun iki aylık eğitiminde Fransız mutfağı da dahil konuyla ilgili anlatımlar yaptıklarını belirten Tahnal, temel soslar ve hamur yapımı, tabaklama, sunum ile servis kısımlarını aktardıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Batuhan Uras Davutoğlu ise lahmacun ve pide ustası olduğunu dile getirerek, "Buraya kendime yeni bilgiler katmak ve bir şeyler öğrenmek için geldim. Temel soslar, hamur çeşitleri, pizza, et pişirme teknikleri gibi konuları öğrendik. İlerleyen dönemde yurt dışında da eğitim görmeyi hayal ediyorum. Hedefim bir gün kendi dükkanımı açmak." dedi.

İlayda Şimay Uçarlı da yararlı bir eğitim süreci geçirdiğini ifade etti.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Altınordu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tuncay Topal katıldı.