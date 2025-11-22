İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Kongresi'nde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin Türk milletini bir ve birlikte tutma iradesi sergileyenlerin işi ve görevi olması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, partisinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hak ettikleri zaferi tattırmak için arkadaşlarıyla geceyi gündüze katarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İYİ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçenler olmasına rağmen yollarına devam ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Ben sizin mücadele cehdinizin gün gelecek zafere imza atacağına adım gibi iman ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, siyasi partilerin Türk siyasi hayatının vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret ederek, "Elbette ki Türk siyasi hayatında farklı renklere, farklı görüşlere, farklı düşüncelere de itibar etmek gerekmektedir. Ama kutuplaşmalar yaparak insanları birbirine karşı hasım hale getirenlerin siyasi rakiplerini tasfiye etmek için yargıyı araçsallaştıranların işi değildir siyaset. Siyaset, Türk milletini bir ve birlikte tutma iradesi sergileyenlerin işi ve görevi olmalıdır." diye konuştu.