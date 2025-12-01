Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şaban Güneş'in cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 01.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:29
        
        

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güneş için ilçedeki Sahilköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Akif Yorulmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı ile vatandaşlar katıldı.

        Güneş'in cenazesi, öğle vaktine müteakip İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şeyh Yunus Aile Mezarlığında defnedildi.

