Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Şüpheli H.Y'nin Ünye, M.B. ve H.P'nin ise Fatsa'daki adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.B. ve H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, H.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala
        Ordu'da aranması bulunan 37 şahıs yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 37 şahıs yakalandı
        Ordu'da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        OBB'den Altınordu'da 6,5 yılda 42 bin metreküp taş duvar çalışması
        OBB'den Altınordu'da 6,5 yılda 42 bin metreküp taş duvar çalışması
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı
        Ordu'da narenciye hasadı başladı Daha çok Perşembe ilçesinde üretilen manda...
        Ordu'da narenciye hasadı başladı Daha çok Perşembe ilçesinde üretilen manda...