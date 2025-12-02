Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheli H.Y'nin Ünye, M.B. ve H.P'nin ise Fatsa'daki adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. ve H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, H.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.