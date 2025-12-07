Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da festivalde 7 ton hamsi tüketildi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:44 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da festivalde 7 ton hamsi tüketildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.

        Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 6. Hamsi Festivali organize edildi.

        İlçe sahilinde ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'nin, Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ordu'da hamsi denince akla ilk Perşembe'nin geldiğini belirten Güler, festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

        Güler, ilçeye seyir terası kazandıracakları da sözlerine ekledi.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale katılanlara 7 ton hamsi ikram edildiğini vurguladı.

        Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de denizde flyboard gösterisi yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi

        Benzer Haberler

        Ordu'da yaban ördekleri şöleni: 11 kuşluk sürü görüntülendi
        Ordu'da yaban ördekleri şöleni: 11 kuşluk sürü görüntülendi
        Ordu merkezli 3 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 3 tutuklama
        Ordu merkezli 3 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 3 tutuklama
        Ordu'da 17 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ordu'da 17 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ordu'da telefon dolandırıcılarına darbe: 3 tutuklama
        Ordu'da telefon dolandırıcılarına darbe: 3 tutuklama
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı