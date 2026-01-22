Habertürk
        Ordu Haberleri

        GÜNCELLEME - Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:52
        GÜNCELLEME - Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Mina Aydın (29) idaresindeki 52 DG 470 plakalı otomobil, Dereiçi Mahallesi Kacalı Köprüsü'nde Çağrı Halifeoğlu (40) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Çiğdem (38), Asel (11) ve Aras Halifeoğlu (7) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Mina Aydın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çiğdem Halifeoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

