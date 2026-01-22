Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadının cenazesi defnedildi

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mina Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.



Perşembe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın için Efirli Mahallesi'ndeki Hekim Sokağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, genç kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.



Mart ayında düğünü olması nedeniyle tabutuna gelinlik konulan Aydın, cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.



Öte yandan kazada yaralanan Çağrı, Çiğdem (38) ve Aras Halifeoğlu'nun (7) hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Asel Halifeoğlu (11) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

