Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadının cenazesi defnedildi

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mina Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:41 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadının cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mina Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Perşembe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın için Efirli Mahallesi'ndeki Hekim Sokağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, genç kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

        Mart ayında düğünü olması nedeniyle tabutuna gelinlik konulan Aydın, cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Öte yandan kazada yaralanan Çağrı, Çiğdem (38) ve Aras Halifeoğlu'nun (7) hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Asel Halifeoğlu (11) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
        Hemşire adayı Mina, gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı Ordu'da trafik...
        Hemşire adayı Mina, gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı Ordu'da trafik...
        Ordu'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Yarım ton yağ ve uygunsuz ürünler...
        Ordu'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Yarım ton yağ ve uygunsuz ürünler...
        Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybett...
        Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybett...
        'Estetikte yanlış uygulamalar kalıcı doku kaybına yol açabiliyor'
        'Estetikte yanlış uygulamalar kalıcı doku kaybına yol açabiliyor'
        Ordu'da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Ordu'da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi