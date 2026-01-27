Habertürk
        Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        27.01.2026 - 15:02
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 1'i ifadesinin ardından, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

