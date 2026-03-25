Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) üçüncü gün müsabakaları sona erdi.
Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk karşılaşmada İzmir Ege Gelişim, IC Tredaş'ı 62-33 mağlup etti.
Diğer karşılaşmalarda OGM Ormanspor, İzmit Zirve Spor'u 94-63, Elazığ Orman Spor, Delta'yı 92-37, Yeni Van Polis Gücü, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 50-47, Nilüfer Belediyespor, Başakşehir Belediyesi'ni 60-53, Evolog Daçka Şerifali, Beşiktaş'ı 70-67, KKTC, Hazro Belediye'yi 98-50, Alınteri Spor ise Nusaybin Belediye'yi 57-37 yendi.
Şampiyona, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.