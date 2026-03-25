Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) üçüncü gün müsabakaları sona erdi.



Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk karşılaşmada İzmir Ege Gelişim, IC Tredaş'ı 62-33 mağlup etti.



Diğer karşılaşmalarda OGM Ormanspor, İzmit Zirve Spor'u 94-63, Elazığ Orman Spor, Delta'yı 92-37, Yeni Van Polis Gücü, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 50-47, Nilüfer Belediyespor, Başakşehir Belediyesi'ni 60-53, Evolog Daçka Şerifali, Beşiktaş'ı 70-67, KKTC, Hazro Belediye'yi 98-50, Alınteri Spor ise Nusaybin Belediye'yi 57-37 yendi.



Şampiyona, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

