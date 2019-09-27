Fındık hırsızları yakalandı

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Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık çaldığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde İkizce'de meydana gelen fındık hırsızlığı olaylarında artış görülmesi üzerine İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu, Samsun'dan kiraladıkları araçlarla farklı zamanlarda İkizce'den yaklaşık 4 ton fındık çaldıkları ileri sürülen E.G. ve M.S.T., kiraladıkları araç ile tekrar fındık çalmak için ilçe merkezine geldi. Ekiplerin fiziki takibi sonucu 2 şüpheli operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Ünye Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ORDU 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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