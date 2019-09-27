Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

- ORDU'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada ev penceresinin demir korkuluğunda kafası sıkışan Hakan Solakoğlu (7), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Ünye'ye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Evin penceresinde oyun oynarken, çıktığı demir parmaklıklara kafası sıkışan Hakan Solakoğlu, mahsur kaldı. Çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi itfaiyeye durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluklarını bağlı olduğu beton yapıdan genişletip, çocuğu kurtardı.
ORDU
28 Eylül 2019 Cumartesi
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