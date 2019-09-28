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Baş: “İnşaatlarımız çok hızlı ilerliyor"

İHA

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Fatsa ilçesine gelerek inşaatı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

Baş: “İnşaatlarımız çok hızlı ilerliyor"

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Fatsa ilçesine gelerek inşaatı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.
Fatsa ilçesindeki incelemeleri sırasında okulları da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, “İnşaatlarımız çok hızlı ilerliyor. Ordu ilimiz başarılı bir şekilde eğitimde hedefine devam ediyor. Eğitimde hedefi olan bir il olarak tüm ilçelerimizle kadrolarımızla başarıya odaklandık” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş’a Fatsa’daki eğitim yatırımları ile ilgili bilgiler veren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “İnşaatlarımız bittiğinde tüm ilçede tekli eğitime geçeceğiz ve öğrencilerimiz bu duruma en çok sevinenler olacaktır. Bol sosyal faaliyet ve kültürel etkinlikle her alanda başarılı olmayı amaçlıyoruz. Sporcu sayımızda çok olmasına rağmen daha fazla lisanslı sporcuların yetişmesi adına gerekli talimatları ilgili müdür ve öğretmenlere aktardık. Amacımız kaliteli eğitimdir” diye konuştu.

ORDU

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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