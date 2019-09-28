Fatsa’da temizlik seferberliği Çevrelerini temizleyerek farkındalık oluşturdular

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Dünya Temizlik Haftası etkinlikleri kapsamında neredeyse her okul ve sivil toplum kuruluşu yaşamış oldukları çevreyi temizleyerek farkındalık oluşturdu.

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri ‘Dünya Temizlik Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikte okul bahçesindeki çöpleri el birliği ile temizleyerek takdir kazandılar.

3/F sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeni Emine Mutlu önderliğinde okul bahçesinde yere atılan çöpleri temizlediler.

Temizlik etkinliği ile ilgili açıklama yapan sınıf öğretmeni Emine Mutlu, "Temiz toplum temiz çevre sloganıyla yola çıkan öğrencilerimiz, 4, 4’lük eğitim anlayışımızın da içinde var olan çevre bilincinin, çevreyi temiz tutmanın önemini vurgulayan örnek bir davranış sergileyerek duyarlılıklarını gösterdiler" dedi.

ORDU 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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