Ordu’da kenevir ve esrar operasyonu

Ordu’da uyuşturucuya karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararı üzerine Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 170 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

ORDU 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.