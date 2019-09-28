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ODTÜ’nün büyük ödülü ODÜ’nün

İHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen 'Yılın Tezi' ödülüne Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Saniye Söylemez, iki tezi ile birinci oldu.

ODTÜ’nün büyük ödülü ODÜ’nün

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen ‘Yılın Tezi’ ödülüne Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Saniye Söylemez, iki tezi ile birinci oldu.
ODTÜ’nün araştırmacıların tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek ve yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak amacı ile verilen ‘Lisansüstü Tez Ödülleri’ kapsamında ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez ‘Sensör Uygulamaları İçin Polimer Tabanlı Cihaz Yüzeylerinin Fonksiyonlandırılması ve Üretilmesi’ başlıklı doktora tezi ile ‘Çevre, Sağlık, Ekonomi ve Sürdürülebilir Gelişmeye Katkı Ödülleri’ kategorisinde ODTÜ Yılın Tezi ödülüne layık görüldü.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ‘ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’ne layık görülen Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Saniye Söylemez’i makamında kabul etti.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez’i yılın en iyi tez ödülüne layık görmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.
Rektör Akdoğan, “Üniversitemiz öğretim elemanının gerçekleştirmiş olduğu nitelikli çalışmaları sonrası elde ettiği bu başarı Üniversitemizin bilim dünyasında bir adım daha öne çıktığının önemli bir göstergesidir. Bilimsel çalışmalar yürüten genç araştırmacılarımıza örnek teşkil edeceğine inandığım başarısından dolayı Arş. Gör. Dr. Saniye Söylemez’i tebrik ediyor, bilime katkı sağlayacağı yeni çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

ORDU

29 Eylül 2019 Pazar

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