Feyzioğlu: “Hukuk devletini sağlamlaştırmak, FETÖ ile mücadelelerden birisidir” Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ordu’da basın mensuplarıyla buluştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, FETÖ ile mücadeleye tam destek verdiklerini belirterek, hukuk devletini sağlamlaştırmanın FETÖ ile mücadelelerden birisi olduğuna değindi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu Barosu tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu ve Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz’ın da katıldığı toplantıda, TBMM açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi konusu hakkında açıklamalarda bulunuldu, Diyarbakır’da ailelerin sürdürdüğü eylem ve FETÖ ile mücadele hakkında açıklamalarda bulunuldu.



“Anneler isterse biter”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Diyarbakır’da evlatlarının kaçırıldığını iddia ederek, 3 Eylül tarihinden itibaren HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin yanında olduklarını belirtti. “Biz söz konusu evlat nöbeti denilen nöbete, barışçıl gösteriye yönetim kurulumuz ile katılarak desteğimizi ortaya koyduk” diyen Feyzioğlu, “Katılan da ilk meslek örgütüyüz. Hiçbir sivil toplum ve meslek örgütü gitmeden biz desteğimizi verdik. İspanya’da terör böyle önlendi ve bitirildi. Bu nöbet önemli ve değerlidir. Anneler isterse biter. Buna da çok samimi yaklaşmak lazım” dedi.



“Adalet Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelede en etkin bakanlıklardan birisidir”

Başkan Feyzioğlu, Adalet Bakanlığının, FETÖ ile mücadelede en etkin bakanlıklardan birisi olduğuna değinerek, “Adalet Bakanlığının bürokratları, Türkiye'deki savcılar, hakimler 15 Temmuz günü adliyelerde silahla nöbet tuttular. O fedakarlıklarını unutamayız ve derhal kendini toparlayan ve ilk çok etkili bir şekilde mücadeleye giren insanlardır. Bir taraftan devletin her zerresine girmiş çok çok uzun yıllarda yerleşmiş bir örgütten söz ediyoruz. Öbür tarafta da aynı örgüt tabi iftiralarla suçu yayarak kendini aklama çabalarıyla perdeleme harekatı içerisinde ve gerçekten FETÖ üyesi midir, değil midir ayıklaması bu sebeple fevkalade zor” ifadelerini kullandı.



“FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele edip, düşünce özgürlüğünü koruyacağız”

Feyzioğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yargıtay’ın By Lock ile ilgili karar vermesi, By Lock’un herhangi bir sinyal almasının yetmemesi, içeriklerinin araştırılması gibi önemli kriterlerin getirilmesi ve bir taraftan FETÖ'yle mücadele, öbür taraftan da hem iftiraların önlenmesi hem düşünce özgürlüğünün korunması anlamında çok önemli adımlardır. Bu yargı reformu belgesinde de yine terör örgütünün propagandasını mı yapıyor? Düşünce özgürlüğü müdür? Bunun tekrar Yargıtay denetimine açılması da yine bir dengenin mutlaka sağlanma yönündeki ihtiyaçtan ve kararlılıktan kaynaklanmaktadır. Hem FETÖ ile mücadele edeceğiz, hem tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz, hem de düşünce özgürlüğünü koruyacağız. Yani sırf muhalif düşüncede diye, sırf farklı düşüncede diye insanları özgürlüğünden mahrum etmeyeceğiz, lekelemeyeceğiz. Bu dengenin de mutlaka sağlanması için bir güzel belge ve kanun paketi hazırlanmaktadır.”

Hukuk devletini sağlamlaştırmak ve taşıyıcı kurumları güçlendirmenin de FETÖ ile mücadele olduğuna değinen Feyzioğlu, “Çünkü eğer biz liyakat esasını getirmezsek, eğer biz hukuk devletindeki aksaklıkları gideremezsek FETÖ gider bir başkası gelir, o gider öbürü gelir. O sebeple demokrasimiz neyi gerektiriyorsa, iyi bir demokrasi nasıl işleyecekse mutlaka bunları yapmak zorundayız. Hukuk devletini de bu anlamda güçlendirmek, yargıya güvenin de azami seviyeye çıkarmak zorundayız. O sebeple de yargı reformu strateji belgesi, aslında bakarsanız FETÖ ile hukuk devletini güçlendirerek mücadele etme noktasında fevkalade değerli belgedir. Ben bu çatıyı sağlayarak, herkesi işin içine katarak, bu çalışmanın yapılmasını sağladıkları için Adalet Bakanımız şahsında da Adalet Bakanlığındaki o çok değerli bürokratlara, o çok değerli hakim arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

