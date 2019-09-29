TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Deniz Kükrek xxx, Mehmet Saldıraner xx, Niyazi Atakan Ataseven xx
Yeni Orduspor: Cantuğ xx, Gökhan xx, Burak xx, Kemal xx, Ömer xx, Mert Efe xx, Göksu xx, Sergen xx (Ahmet dk. 60 xx), Cevatcan xx (Yasin dk. 81 xx), Tevfik Doğukan xx, Altan xx
Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk x, Mustafa Ethem xx, Kerem x (Hasan dk. 8 x) (Sedat dk. 79 x), Ali x, Alper Hamdi xx, Murat Berk xx (Ertuğrul dk. 59 x), Mehmet Eray x, Taygun x, Abdullah x, İlyas x
Sarı Kartlar: Burak, (Yeni Orduspor), Ali, Abdullah (Kızılcabölükspor)
ORDU
30 Eylül 2019 Pazartesi
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