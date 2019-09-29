Erbaş: Faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine mani olacağız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine biz mani olacağız. Çünkü biz peygamber varisiyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Müftülüğü'nce, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde, 280 hafız için düzenlenen `Hafızlık İcazet´ programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, 280 hafızın bugün icazet belgelerini alacağını belirterek, "Yeryüzünde Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olacak olan en büyük lütuf hafız unvanına sahip olmak. Akademik kariyerlerimizi alırken çok çalıştık, gayret ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık ama aldığımız her unvanın fevkinde bizim değer verdiğimiz unvan hafızlık unvanıdır. Diğer bütün unvanlar onun altındadır. O yüzden hafızlarımızı tebrik ediyorum´ diye konuştu.

`İNSANLARIN BİRBİRİNİ SÖMÜRMESİNE BİZLER MANİ OLACAĞIZ´

Hafızlara tavsiyelerde bulunan Erbaş, "Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre bundan sonra Allah resulü efendimizin peygamberliğin dışında yaptığı tüm mücadeleyi biz yapacağız. Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Sizler, başta hafızlarımız olmak üzere faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine biz mani olacağız. Çünkü biz peygamber varisiyiz. Bir daha peygamber gelmeyecek. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet oluşsun. İçinizde böyle bir topluluk bulunsun. İşte yüce rabbimizin burada bize emrettiği ve işaret ettiği, topluluğu görüyorum karşımda, işte hafızlarımız. Allah hayırlı eylesin. Allah mübarek eylesin. Sizlere olan güvenimiz tamdır. Sizler öğrendiklerinizi öğreteceksiniz. Zekâtınızı vereceksiniz. Malı olan malından, parası olan parasından, ilmi olan ilminden zekâtını verecek. Her biriniz hafız yetiştireceksiniz inşallah. Her biriniz önce kendi alanınızda ilerleyeceksiniz. Diplomalarınızı alacaksınız, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizleri bekliyor. Mihraplarımız hafız imamlarımızla süslensin. Kürsülerimiz, minberlerimiz hafız imamlarımızla, vaizlerimizle, müftülerimizle süslensin. Kuran kurslarımız hafız hoca hanımlarımızla süslensin inşallah. Bunu bekliyorum sizlerden" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hafızlara belgeleri, Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve protokol üyelerince verildi.



ORDU 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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