2000 yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2000 yıllık antik Roma döneminden kalan lahit ve kaya mezarları yetkililerin ilgisini bekliyor.

Antik Roma döneminin birçok eserlerinin bulunduğu Mesudiye ilçesinde adeta tarih fışkırıyor. 2000 yılda birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Mesudiye ilçesi Konacık köyündeki lahit ve kaya mezarları yetkililerin ilgisini bekliyor.

Yerel tarihçi Oğuz Karaduman, lisanslı dağcı Mehmet Nakip Karaduman tarafından yakından incelenen kaya mezarlarının giriş alanlarının defineciler tarafından tahrip olduğu göze çarpıyor. Mesudiye’deki tarihi eserlere ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten yerel tarihçi Oğuz Karaduman, “Roma döneminde yapıldığı düşünülen kaya mezarına keşif inişi gerçekleştirdik. Zorlu kaya yüzeyinden aşağıya iniş yaparak, kaya mezarını yakından görüntülemeyi başardık. Böyle bir etkinlikle Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması adına bir katkımız olmasını amaçladık ve gençlerimize örnek olmaya çalıştık. Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri o kadar çeşitli ki bu güzelliklerin ülke çapında bilinmesi ilçemizin tanınmasına ve turizm gelirlerinin artmasına vesile olacaktır” dedi.

ORDU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:19

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.