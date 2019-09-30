“Kız Evi Naz Evi" sahnelendi

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Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi tarafından sahneye konulan “Kız Evi Naz Evi" tiyatro oyununu Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Tek perdelik bir aile komedisi olan "Kız Evi Naz evi" tiyatro oyununu İlker Taze yazarken, yönetmenliğini yine İlker Taze ve İbrahim Çapkın birlikte yaptılar. 6 kişilik oyuncu kadrosunda ise, şu isimler yer aldı: İbrahim Çapkın, Ercan Karataş, Mert Aktaş, İlker Taze, Tamer Özyurt ve Esra Karataş.

İzleyiciyi gülmekten kırıp geçiren oyuncular bol bol alkış aldı.

ORDU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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