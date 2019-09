Perşembe Yaylası'ndan doyumsuz manzaralar

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası doyumsuz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaretçi akınına uğrayan Perşembe Yaylası'na her mevsim ziyaretçi akını yaşanıyor. Doğal güzellikleriyle bilinen Perşembe Yaylası Orduluların ve diğer illerden gelen vatandaşların akınına uğrarken, yaylada gezintiye çıkanlar, doyumsuz manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

Tam bir tabiat harikası olan Perşembe Yaylası’na Ordu’nun her ilçesinden turlar düzenleniyor. Eşsiz manzaraya ve tam bir oksijen yuvası olan yaylada belediye tarafından yılın belli aralıklarıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

