Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Çaybaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsa ait iş yerinde yapılan kontrolde 170 paket kaçak sigara, 47 paket 200’lük boş kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi.

ORDU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:19

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.