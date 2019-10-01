Ordu, liman ve demir yolu istiyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu’nun gelişen dünyada liman ve demir yolu yatırımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Başkan şahin, yaptığı açıklamada, Ordu’nun Doğu Karadeniz Bölgesi’nde her geçen gün ekonomik ve sosyal potansiyelini yükselttiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Başkan Şahin, “OrduGiresun Havaalanı, hem Ordu’ya, hem Giresun’a müthiş bir değer kattı. Şimdi sırada kara yolu, demir yolu ve deniz yolu vardır. Ordu’dan başlayan KaradenizAkdeniz yolunun tamamlanmasıyla, Ordu yalnızca Akdeniz’e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak” dedi.

Ordu’nun artık potansiyeli ve ekonomik hacmi yüksek bir limanı hak ettiğine inandığını, bunun yanında SamsunSarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını beklediklerini kaydeden Şahin, “Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin demir yolu ile DoğuBatı dağılımının sağlanmasını, Liman inşası ve KaradenizAkdeniz Otoyolu avantajının kullanılarak 5 bölge, 45 ildeki ürünleri dünyaya taşımak ve satmak istiyoruz. Sanayi ve ticarette atılım yapmak, turizm ve hizmetler sektörünü geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

ORDU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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