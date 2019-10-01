Teknofest’e damga vuran öğrencilere ödül

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 1722 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Teknofest etkinliğine projeleri ile katılan ve başarılı olan öğrenci ve öğretmenleri kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı ve ödüllendirdi.

“Bitkisel Yağlardan Bulaşık Deterjanı Yapımı” isimli projenin, Teknofest etkinliğinin ‘İnsan Yararına Teknoloji Alanı’ dalının ‘Çevre Kategorisi’nde Türkiye ikincisi olması dolayısıyla projeyi hazırlayan Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Arzen Karaman, Nazlı Belemir Öztürk ile danışman öğretmen Ebru Karadağ Uzman’ı tebrik eden Vali Seddar Yavuz, başarılarından dolayı projeyi hazırlayan öğrencileri ve danışman öğretmeni altınla ödüllendirdi.

“Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması”nda finale kalan 16 proje ile Türkiye geneli iller bazında nüfus yoğunluğu ve proje sayısı oranı açısından Türkiye birincisi, genel sıralamada ise sekizinci olan tüm öğrenci ve proje danışmanı öğretmenleri de kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Sizlerin başarısı ile gururlandık” dedi.

“Üretmeyen toplumlar, ancak başkalarının kölesi olur” diyen Vali Seddar Yavuz, “Toplumları aslında yükselten, yücelten, bir noktaya götüren ağırlıklı olarak, toplumların yüzde birlik yâda yüzde beşlik dilimini teşkil eden özel yetenekli insanlarıdır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, henüz bunun kıymetini ya da değerini çok geç fark eden toplumlardır. Dolaysıyla özel ilgi isteyen çocuklarımızın eğitimi, onların düşüncelerini hayat geçirebilecek alanların oluşturulması, özel eğitime fırsat vermek, stratejik bir alandır. O yüzden gelişmiş toplumlar bu alana değer verirler. Bizim de teknoloji devrimini yakalayabilmemiz için bu alana önem vermemiz gerekir. Onun için Teknofest gibi etkinlikleri önemsiyoruz” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasının ardından, projeleriyle Teknofest etkinliğine katılan tüm öğrenci ve öğretmenleri ayrı ayrı tebrik etti ve hediye verdi.

ORDU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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