TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile buluştu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte Ordu'da seyahat acenteleri yetkilileri ile buluştu.

Karadeniz gezisi programı kapsamında Ordu’ya gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte seyahat acenteleri yetkilileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda acente yetkililerine, turizm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede de bulunan Bağlıkaya, TÜRSAB'ın faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerden bahsetti. Toplantıda, acente yetkililerinin sorun, şikayet ve önerileri de dinlenerek, çözüm bulunmaya çalışıldı.

ORDU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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