TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile buluştu

İHA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte Ordu'da seyahat acenteleri yetkilileri ile buluştu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte Ordu'da seyahat acenteleri yetkilileri ile buluştu.
Karadeniz gezisi programı kapsamında Ordu’ya gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte seyahat acenteleri yetkilileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda acente yetkililerine, turizm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede de bulunan Bağlıkaya, TÜRSAB'ın faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerden bahsetti. Toplantıda, acente yetkililerinin sorun, şikayet ve önerileri de dinlenerek, çözüm bulunmaya çalışıldı.

ORDU

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teknofest’e damga vuran öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Teknofest’e damga vuran öğrencilere ödül
Karadeniz yaylalarında ‘vargit’ dönemi
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında ‘vargit’ dönemi
Ordu, liman ve demir yolu istiyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ordu, liman ve demir yolu istiyor OTSO Başkanı Servet ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Kabadüz-Çambaşı kara yolunda asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Kabadüz-Çambaşı kara yolunda asfaltlama çalışmaları
Su değirmenini 150 yıldır aynı aile işletiyor
YEREL HABERLER Su değirmenini 150 yıldır aynı aile işletiyor
Yaran: “Muhtarlar, vatandaşların devlete en yakın kapısıdır”
YEREL HABERLER Yaran: “Muhtarlar, vatandaşların devlete en yakın ...
Annesiz 12 yavruyu besliyor
YEREL HABERLER Annesiz 12 yavruyu besliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu'ya bağlayacak” “İnşallah Belçika çikolatası gibi, Ordu çikolatası da meşhur olacak” "Ordu için üzerimize düşeni yapıyoruz” "Açıklanan 3 yılın ekonomi planı hakkında, sizden gelen talepler ışığında hükumete önerilerimizi sunacağız” Ordu’da ekonomiye değer katanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu ...
Hisarcıklıoğlu: "Ankara’da durmadan Ordu için çalışıyoruz" OTSO binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Ankara’da durmadan Ordu için ...
Perşembe Yaylası'ndan doyumsuz manzaralar
YEREL HABERLER Perşembe Yaylası'ndan doyumsuz manzaralar
“Kız Evi Naz Evi" sahnelendi
YEREL HABERLER “Kız Evi Naz Evi" sahnelendi
Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
Başkan Güler: “Fatsa Balıkçı Barınağı önemli bir liman olacak”
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Fatsa Balıkçı Barınağı önemli bir ...
Ünye Devlet Hastanesinde bir ilk
YEREL HABERLER Ünye Devlet Hastanesinde bir ilk
2000 yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor
YEREL HABERLER 2000 yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor
Erbaş: Faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine mani olacağız
YEREL HABERLER Erbaş: Faiz ve tefecilikle insanların birbirini ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hafızlara: “Diyanet İşleri Başkanlığı sizleri bekliyor” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu İl Müftülüğü tarafından 280 hafız için düzenlenen icazet programına katıldı Ordu’da 280 hafız icazet belgelerini aldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Peygamberlikten sonra en büyük lütuf hafızlık” “Faiz ve tefecilikte insanların birbirini sömürmesine bir mani olacağız” “Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizleri bekliyor”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hafızlara: “Diyanet ...
LÖSEV için Samsun’dan Sarp’a kadar yürüyor
YEREL HABERLER LÖSEV için Samsun’dan Sarp’a kadar yürüyor
TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0
10 yıl sonra açılan oto pazarında alan da satan da memnun
YEREL HABERLER 10 yıl sonra açılan oto pazarında alan da satan da ...
Feyzioğlu: “Hukuk devletini sağlamlaştırmak, FETÖ ile mücadelelerden birisidir” Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ordu’da basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Feyzioğlu: “Hukuk devletini sağlamlaştırmak, FETÖ ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X