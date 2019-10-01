ODÜ’de Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde akademik ve idari personel, öğrenciler ve yakın çevrede bulunan vatandaşlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla Aile Sağlığı Merkezi açılmasına karar verildi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan beraberinde Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile birlikte Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde kurulması planlanan Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Rektör Akdoğan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Tıp Fakültesi Dekan V. Niyazi Taşçı, SBOrdu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur ve idari personel eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, yaptığı açıklamada, “Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve ekibi ile birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda üniversitemizin içerisine Aile Sağlığı Merkezi kurmaya karar verdik. Burada akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz ve yakın çevredeki vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sunulacağı bir merkezin kampüs içerisinde olmasının çok faydalı olacağı kanaatine vardık. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezinin kurulması için gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı ve Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’na ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

ORDU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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