Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Ordu’nun Aybastı ilçesinde, nesli tükenmekte olan küçük akbalıkçıl kuşu kendini bilmez kişilerin saçmalarına hedef oldu.

Göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan AybastıPerşembe Yaylası’nda türüne nadir rastlanan küçük akbalıkçıl kuşu kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alınan akbalıkçıl kuşu, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

ORDU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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