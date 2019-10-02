Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, nesli tükenmekte olan küçük akbalıkçıl kuşu kendini bilmez kişilerin saçmalarına hedef oldu.
Göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan AybastıPerşembe Yaylası’nda türüne nadir rastlanan küçük akbalıkçıl kuşu kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alınan akbalıkçıl kuşu, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.
ORDU
02 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 04:54
- GÜNEŞ 06:18
- ÖĞLE 12:23
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:37