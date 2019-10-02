Ordu nun \u00c7ayba\u015f\u0131 il\u00e7esinde patpata \u00e7arpan pikab\u0131n \u015farampole yuvarland\u0131\u011f\u0131 kazada 4 ki\u015fi yaraland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7ayba\u015f\u0131 ndan \u0130lk\u00fcvez Mahallesi ne gitmekte olan M.A. y\u00f6netimindeki 35 AL 506 plakal\u0131 pikap, \u00f6n\u00fcnde \u0130.Y idaresindeki patpata \u00e7arpt\u0131ktan sonra \u015farampole yuvarland\u0131. Kazada pikap s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc M.A, yan\u0131nda bulunan \u00d6.A ve patpat s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u0130.Y ile yan\u0131ndaki H.Y yaraland\u0131. Yaral\u0131lar \u00dcnye Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131l\u0131rken, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.