Aşkın Tören: “Adalet birinci prensibimizdir” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Kamu malı beytülmaldır. Onun için vicdanınızda hassas bir terazi taşımak zorundasınız”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyenin tüm kaynaklarının beytülmal olduğunu vurgulayarak, “Kamu malı beytülmaldır. Onun için vicdanınızda hassas bir terazi taşımak zorundasınız. O sebeple kılı kırk yarıyoruz” dedi.

Altınordu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in açılış konuşması ile başlayan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında daha sonra meclis gündemine geçildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından müdürlüklerden gelen teklifler oylandı ve bazı maddeler komisyonlara sevk edildi.

Gündem maddelerinin ardından sorulan sorular ve kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili bir konuşma gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, adaleti merkeze alan bir yönetim anlayışıyla Altınordu’yu yöneteceklerini söyledi.

"Kamu malı beytülmaldır" diyen Başkan Tören, “Yusuf Has Hacip, ‘Adalet cemiyet hayatının mihveridir’ der. Biz, hangi makamda olursak olalım, bu düsturu, cemiyeti ayakta tutan hak ve adaleti gözetmemiz gerekir. Adalet, yerine koymaktır. Adalet, eğer yöneticiyseniz, aldığınız emanetin üzerine titremek, mizan gününü gözeterek hareket etmektir. Biz, bir söz verdik. Dedik ki, emaneti hakkıyla taşıyacağız. Öteki oluşturmadan, adaleti merkeze alarak bir yönetim anlayışı ile kentimizi yöneteceğiz dedik. Çok şükür bu ilkemizi hayata geçirmek adına önemli adımlar attık atmaya da devam edeceğiz. Kamu malı beytülmaldır. Kamu malı dediğimizde bırakın insanı, kuşundan kurduna kadar bütün varlığın hakkından bahsediyorsunuz demektir. Onun için vicdanınızda hassas bir terazi taşımak zorundasınız her zaman. Hesap verebilirlilik, şeffaflık gibi ilkeleri hayata geçirirseniz, işte bu emanetin sorumluluğunu bütün kesimlerle birlikte taşırsınız” dedi.



"5 ayda 40 milyon lira borç ödedik"

Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin gelir ve giderlerini dengelediklerini ve 40 milyona yakın borç ödediklerinin altını çizen Başkan Tören, “Belediyeye geldiğimiz günden beri, belediye hizmetlerinde ilkeli, verimli, şeffaf ve tasarrufu ön planda tutan yönetim anlayışıyla hareket ettik. Önceki yıllarda ve aylarda, belediye gelirleri giderlerinin altında seyrederken, hamdolsun biz gelirlerimizi giderlerimizin altında seyretmekten çıkartarak gelirgider dengesini sağlamayı başardık. 6 aylık gelirimiz yaklaşık 52 milyon TL iken, giderimiz ise 52 milyon oldu. Daha çiçeği burnunda bir yönetim olarak gelirgider dengemizi 6 ayda sağlamayı başardık, hem de bir önceki yıllara ve aylara göre gelirlerimiz düşmüşken bunu yaptık. Bu arada gelirlerimize dokunmadan tamamen verimlilik esaslı çalışma ve tasarrufla 40 milyon TL’ye yakın borç ödedik” diye konuştu.



"Kılı kırk yarıyoruz"

Başkan Tören son olarak, “Biz hak, adalet, beytülmal, kamu malı demeye, yediden yetmişe bütün hemşerilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bizi büyüten, bizi tabiri caiz ise adam eden bu şehre karşı, bu şehrin mübarek bildiğimiz insanına karşı hizmet etme mecburiyetimiz var. Onun için, her ne yapıyorsak kılı kırk yarmak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım bu ölçüyle belediyeyi yönetmeye kararlıyız. Cenabı Allah’ın nusretiyle de bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

